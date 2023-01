Assegno unico gennaio 2023 | quando arriva il pagamento | il calendario Inps con le date

(Di lunedì 9 gennaio 2023)viene pagato l’? Come ogni mese è questa la domanda che molti cittadini si fanno considerando che le mensilità non vengono erogate mai lo stesso giorno. Terminate le festività dunque – che potrebbero aver provocato qualche ritardo nella gestione delle pratiche (un po’ come accaduto a dicembre) – vediamol’e universale potrebbe essere accreditato alle famiglie.viene pagato l’universale aSolitamente, lo ricordiamo, l’, che ha riunito dall’anno scorso ed assorbito in unimporto una serie di provvedimenti a ...

Gazzetta del Sud

Aumenta ancheper i nuclei numerosi Quesito Una nostra lettrice chiede quanto di seguito riportato: Sono insegnante in una scuola secondaria di secondo grado. Ho partorito nel mese di ...Aumento dell'Universale per figli a carico nel caso di figli sino a 1 anno di età oppure di età inferiore a 3 anni nel caso di ISEE sino a 40.000 euro. Si eleva l'importo dell'... Assegno Unico, aumento da febbraio ma non per tutti. Tutte le maggiorazioni previste dall'Inps Scopri qui tutte le prime pagine e le principali notizie dei quotidiani economici italiani per il giorno 9 gennaio 2023 ...Le principali novità fiscali e contributive previste dalla manovra 2023: dal congedo parentale ad assegno unico e tassa sulle ...