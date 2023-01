Assegno unico | dal rinnovo dell' Isee entro il 28 febbraio agli aumenti per le famiglie | tutte le novità

Gazzetta del Sud

, l', gli dell'e le modalità per presentare la domanda: ecco tutte le novità. A partire da febbraio 2023 scatteranno gli aumenti dell', per i nuclei familiari con figli sotto il primo anno di vita, con figli disabili o molto numerosi. Gli aumenti potranno arrivare fino a 100 euro a figlio e sono il risultato della ..., l' Isee , gli aumenti dell'e le modalità per presentare la domanda: ecco tutte le novità. A partire da febbraio 2023 scatteranno gli aumenti dell', per i nuclei ... Assegno Unico, aumento da febbraio ma non per tutti. Tutte le maggiorazioni previste dall'Inps Assegno unico, l'Isee, gli aumenti dell'assegno e le modalità per presentare la domanda: ecco tutte le novità. A partire da febbraio 2023 scatteranno ...Investire sul benessere infantile, in particolare nei primi mille giorni di vita, rappresenta lo strumento più efficace per avere adulti sani. È urgente ...