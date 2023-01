Assalto sostenitori Bolsonaro al Parlamento brasiliano | Bonaccini | “Un attacco gravissimo alla democrazia”

(Di lunedì 9 gennaio 2023) BOLOGNA – “Un. Un tentativo di colpo di stato per ribaltare l’esito democratico in Brasile. Idell’ex presidente di estrema destraassaltano ile le sedi istituzionali di Brasilia; immagini già viste in precedenza a Washington da parte deidi Trump. Sia ferma e netta la condanna di tutto il mondo democratico. E batta un colpo il governo italiano. Non passeranno”. Con queste parole il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano, candidatosegreteria del Pd, commenta l’deidial. L'articolo ...

Il 7 gennaio 2021 - ventiquattro ore dopo l'a Capitol Hill - Donald Trump è stato sospeso da Facebook "per un tempo indeterminato" . In ...Presidente Usa che invitava i suoifuori (e ...- L'irruzione nei palazzi delle istituzioni da parte deidell'ex presidente Bolsonaro. Vandalismo e saccheggi in Parlamento e alla Corte suprema: gli scontri sono proseguiti anche nella notte. Il bilancio è di una cinquantina di feriti, di cui 6 ... Brasilia come Capitol Hill, l'assalto dei sostenitori di Bolsonaro Soprattutto all’inizio dell’assalto, la polizia di Brasilia non ha fatto una bella figura, rimanendo inerte e limitandosi a guardare quanto accadeva. Eppure erano giorni che numerosi sostenitori di Bo ...Ancora disordini in Brasile, dove i sostenitori di Bolsonaro stanno ora bloccando le strade di San Paolo, centro finanziario del Paese ...