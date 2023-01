Assalto al Planalto | Lula denuncia «finanziamenti da tycoon all’estero» Meta blocca contenuti social pro manifestanti- Il video

(Di lunedì 9 gennaio 2023) L’attacco ai palazzi del potere brasiliani avvenuto ieri a Brasilia ha provocato 46 feriti, di cui almeno 6 gravi. I sostenitori del presidente uscente Bolsonaro hanno sfondato il cordone di sicurezza e invaso il Palácio do, nel piazzale dove si trovano la sede della residenza presidenziale, del Parlamento brasiliano e della Corte suprema. Jair Bolsonaro, in Florida, si è dissociato dall’, ma il neoeletto Luiz Inacioda Silva lo ritiene colpevole di aver infiammato i. Durante l’attacco alla Corte Suprema, i bolsonaristi hanno rubato una copia della Costituzione del 1988. Isuinetwork mostrano il furto. La copia si trovava nell’edificio della sede del Tribunale. È stata rimossa e portata in Praca dos Tres Poderes. Secondo O Globo, ...

... quello della Corte suprema e il, la sede dell'esecutivo nazionale, tutti abbiamo ... Anadolu Agency Getty Images A innescare l'è stata una teoria del complotto che riguarda un'elezione ...... vandalizzato gli edifici del Congresso e della Corte Suprema, saccheggiato il Palazzo, ... Non c'è dubbio che ieri a Brasilia è andata in scena un'imitazione dell'a Capitol Hill del 6 ... Assalto al Planalto, Lula denuncia «finanziamenti da tycoon all'estero». Meta blocca contenuti social pro manifestanti ... Per un politico che usa Twitter e in generale i social network in maniera compulsiva, passando dai commenti sulle ...A due anni di distanza dall’assalto al Capitol Hill di Washington, i fan di Bolsonaro invadono i palazzi del potere a Brasilia: esito e interrogativi ...