Assalto al Planalto | arrestati 1 200 bolsonaristi Continua la protesta | blocchi stradali anche a San Paolo – Il video

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Dopo l’avvenuto ieri ai palazzi del potere a Brasilia che ha provocato 46 feriti, di cui almeno 6 gravi, la polizia avrebbe arrestato circa 1.200 manifestanti. L’attacco è stato portato avanti dalle migliaia di sostenitori di Bolsonaro, sconfitto alle urne lo scorso ottobre da Luiz Inacio Lula da Silva, che sono scesi in strada – come avviene da settimane – per contestare il risultato elettorale. I manifestanti hanno sfondato il cordone di sicurezza e invaso il Palácio do, nel piazzale dove si trovano la sede della residenza presidenziale, del Parlamento brasiliano e della Corte suprema – ricordando da vicino l’a Capitol Hill di due anni fa. Jair Bolsonaro, in Florida, si è dissociato da quanto accaduto, ma il neoeletto Luiz Inacio Lula da Silva lo ritiene colpevole di aver infiammato i manifestanti. Gli oltre ...