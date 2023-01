Assalto al Parlamento in Brasile | bolsonaristi bruciano gomme e bloccano la strada per entrare a San Paolo – Video

AGI - Agenzia Italia

Lo ha detto ad askanews il sociologo Domenico De Masi, con cui abbiamo commentato le vicende dell'ale ai palazzi del potere brasiliano da parte dei sostenitori dell'ex presidente ...Dall'insediamento, il presidente dovette affrontare una dura opposizione in, nelle ... E forse l'di ieri ha attirato la giusta attenzione verso gli accadimenti in quest'area del ... Brasile nel caos, oltre 400 arresti e 50 feriti nell'assalto ai palazzi del potere All’indomani dell’assalto al Parlamento in Brasile, si contano centinaia di arresti tra i sostenitori di Bolsonaro, mentre si tenta di ...C’è un filo rosso che lega l’irruzione dei sostenitori di Donald Trump a Capitol Hill e l’assalto al parlamento Brasiliano da parte dei fan di Bolsonaro ...