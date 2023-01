Assalto al Congresso brasiliano | i saccheggi dei pro-Bolsonaro

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Le immagini dei sostenitori dell'ex Presidente del Brasile Jairche irrompono nel parlamento, assaltata anche la Corte Suprema. Il presidente in carica, Luiz Inacio Lula da Silva, non si trova in questo momento a Brasilia ma è nello stato di San Paolo in visita ad alcune aree alluvionate. /TwitterFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev