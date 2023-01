ASL di Pescara | Concorso per Vari Dirigenti Veterinari

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 9 gennaio 2023) L’Azienda Unità Sanitaria Locale diha indetto unPubblico per la ricerca die Figure Professionali come Dirigenteo in disciplina di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. Nella Sezione dedicata alla Regione Abruzzo é possibile trovare tutti i Bandi in essere ed approfittare così dell’opportunità di candidarsi ai Concorsi in linea con i propri requisiti. Bando diL'Azienda sanitaria locale dicon deliberazione n. 1208 del 10 agosto 2022 ha indettopubblico, per titoli ed esami, con procedura aggregata, per l'assunzione a tempo indeterminato didella disciplina di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche per ...