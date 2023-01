ASL 1 Imperiese di Sanremo | Concorso per 3 Dirigenti Medici

(Di lunedì 9 gennaio 2023) L’Azienda Socio Sanitaria Ligure 1di Bussana diha indetto unPubblico per la ricerca di 3 Figure Professionali come Dirigente Medico in disciplina di Malattie dell’Apparato Respiratorio, il Personale selezionato sarà assegnato area medica e delle specialità mediche, presso la S.C. Pneumologia, Dipartimento area medica. Per queste Posizioni viene offerto contratto a tempo indeterminato e con rapporto esclusivo. Bando diIn attuazione della deliberazione n. 755 del 12 ottobre 2022 é indettopubblico, per titoli ed esami, a tempo indeterminato, per tre, con rapporto di lavoro esclusivo - area medica e delle specialità mediche, disciplina di malattie dell'apparato ...

