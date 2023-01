Ascolti tv dati auditel ieri sera domenica 8 gennaio 2023 | chi ha vinto?

SuperGuidaTV

Si è svolta ieri sera la prima attesissima sfida intra il programma condotto da Maria De Filippi, leader indiscusso del sabato sera da oltre ... Ma chi ha vinto la serata Daiauditel del 7 ...Nuovo appuntamento con iAuditel suglitv di sabato 7 gennaio 2023 . Il primo sabato dell'anno segna il grande ritorno di C'è Posta Per Te , programma che ha fatto e continua a fare le fortune di Mediaset. Il ... Ascolti tv, sabato 7 gennaio 2023: Tali e Quali (18.9%), C’è posta per te (30.2%) | Dati Auditel I dati Auditel per i programmi di giovedì 29 dicembre 2022: Rai 1 prende tutto, Una scomoda verità batte anche il film su .... Rai 1 si impone, in sequenza, con ' L'Eredità ' , ' I Soliti Ignoti ' e i ...I dati Auditel di venerdì 6 gennaio 2023: nel giorno della Befana gli ascolti tv hanno premiato Amadeus e I Soliti Ignoti! con un altissimo .... Ascolti tv, come funziona l'Auditel . La prima serata d ...