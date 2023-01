Ascolti tv | boom clamoroso per Lolita Lobosco 2 | Luisa Ranieri vola con 6 milioni di spettatori

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Si inizia a fare sul serio anche in prima serata con la programmazione di gennaio che parte alla grande. Per la domenica la rete da battere in prime time è senza dubbio Rai 1 con la seconda stagione di. La fiction è tornata in onda con la prima delle sei puntate domenica 8 gennaio 2023 e i dati auditel ci dicono che perdavanti alla tv c’erano 6die oltre il 30% per Rai 1.è la prima serie a superare non solo nel 2023 il tetto dei seima anche nell’autunno del 2022. La prima puntata della serie con, è la più vista nella stagione autunno 2022-inverno 2023 delle fiction Rai. Ottimi numeri per la rete ammiraglia che da ...

La Stampa

C'è posta per te vola con Can Yaman:tv sabato 7 gennaio Nel dettaglio, il verdettodi questo sabato 7 gennaio 2023, segnala ildidi C'è posta per te, il people show ...a ruota libera', ecco gli ospiti di Francesca Fialdini per la puntata di CapodannoTv, Natale con i fiocchi per Rai1. Vince la Milano di Angela,per la benedizione del Papa e Fialdini a ... Tenco by night, boom di ascolti su Raiuno: mezzo milione di ... Boom clamoroso per Lolita Lobosco 2 che vola su Rai 1 con oltre 6 milioni di spettatori: record per la prima rete con una fiction ...Boom di ascolti per la 28esima edizione del Concerto dell’Epifania: notevole, in termini di ascolti tv, il risultato conseguito dallo spettacolo andato in onda dal Teatro Mediterraneo ...