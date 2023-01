Ascolti | Lolita Lobosco batte Capitan Marvel con 6 milioni di spettatori

Corriere del Mezzogiorno

Tag:tvlobosco luisa ranieri rai1Altre storie di Vanity Fair che ti possono interessare:Lobosco : la nuova fiction con Luisa Ranieri stravince negli, ma... Luisa Ranieri: "e Montalbano Non andrebbero d ... Lolita, boom di ascolti in tv. Ecco i luoghi in Puglia dove hanno girato la fiction Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Al via su Rai 1 la seconda stagione di Lolita Lobosco Luisa Ranieri torna a vestire i panni del vicequestore e si scontra con altre indagini e sfide personali nei nuovi episodi in… Leggi ...