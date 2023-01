(Di lunedì 9 gennaio 2023) Le garanzie sull'occupazione Potrebbe decidersi nelle prossime ore il futuro di Ita, la compagnia aerea nata dalle ceneri di Alitalia. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dpcm che ha fissato le regole per la cessione della newco non sembrano esserci strade alternative all'ipotesi, tant'è che si moltiplicano le voci che danno per ...

Verità e Affari

Si parla di un'di poco più di 200 milioni per il 35 - 40% del gruppo, con una valutazione complessiva non superiore ai 600 milioni. Se si considera solo pochi mesi fa si parlava di quasi un ...Marotta e Ausilio attendono ancora una risposta dal difensore ex Sampdoria, dopo l'...curva interista ha preso posizione durante la trasferta di Monza e intanto sulla telenovela Skriniar... Arriva l'offerta di Lufthansa, in pochi mesi il valore di Ita si è dimezzato Grande fermento all'interno deldel Grande Fratello Vip. La new entry Dana Saber, come una scheggia impazzita, sta litigando con mezza casa per un motivo o per un altro. Ultimo in ...percorso di formazione di Autogrill ed ELIS finalizzato all’inserimento nel settore della ristorazione. al via il percorso di selezione ...