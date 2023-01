(Di lunedì 9 gennaio 2023) AGI - La polizia ha arrestato, adue tifosi giallorossi in relazione agli scontri con i tifosi del Napoli verificatisi ieri sull'Autosole. I due, secondo quanto apprende l'AGI, sarebbero stati bloccati poco fa nella Capitale. Nelle scorse ore era stato arrestato Martino Di Tosto, 43enne,già coinvolto nel 2013 in una sassaiola contro il pullman dell'Hellas Verona. Per l'arrestato, difeso dall'avvocato Lorenzo Contucci, l'udienza per direttissima è fissata per martedì. "leai tifosi? L'attuale quadro normativo consente di adottare dei provvedimenti restrittivi e io stesso, in qualità di prefetto, ho preso decisioni analoghe", ha spiegato il ministro dell'Interno, Matteo, "nei prossimi giorni ...

AGI - Agenzia Italia

... dopo l'arresto di un ultrà giallorosso, la cui udienza per direttissima è prevista per martedì 10 gennaio con l'accusa di rissa aggravata,due tifosi romanisti sarebbero statinella ...Due nuovi arrestidue ultras sono statia Roma dalla Polizia in relazione agli scontri avvenuti ieri sulla A1 e che hanno coinvolto tifosi del Napoli. Per questa vicenda ieri sera era ... Arrestati altri due ultrà della Roma. Piantedosi: "Vietare le trasferte si può" Ieri sono stati compiuti 209 fermi in flagranza di reato, oggi altri 1200. 50 squadre al lavoro per raccogliere testimonianze. Nel frattempo l'ex presidente Bolsonaro è ricoverato in un ospedale degli ...Domani il processo con rito direttissimo del primo arrestato: Martino Di Tosto, 43 anni, che già in passato si era reso protagonista di incidenti e scontri tra tifosi ...