Arno | pianta del Giappone infesta le sponde e favorisce l’erosione degli argini

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Allarme per l'. Lo lancia l'Anbi, associazione dei consorzi di bonifica, affermando che unase stando gli, provocando danni seri non solo per la sua capacità invasiva, ma anche perchè provoca instabilitàfino a favorire l'erosione. Si chiama poligono del. Sopla vegetazione autoctona e riduce la biodiversità. Si riproduce molto facilmente: bastano piccoli pezzi di rizoma (la radice) per colonizzare un terreno L'articolo proviene da Firenze Post.

