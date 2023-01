leggo.it

La didascalia del post recita: 'A new beginning', ovvero 'Uninizio'. Oltre a questo però,non svela niente altro. Alla ricerca dell' amore In alcune recenti dichiarazioniaveva ...Sul sito si legge: Quest'ultimo non sarebbea ruoli del genere. Di recente è stato spesso ... dopo l' addio die Caterina Balivo e fanno il loro ingresso Iva Zanicchi e Christian De Sica ... Arisa, il nuovo inizio a Londra e la frase misteriosa: «Non ho ancora trovato l'amore che sto cercando» Arisa in questo momento si trova a Londra per nuovi progetti lavorativi che però, non ha annunciato. O almeno così credono i fan più sfegatati della cantante di Potenza ...La puntata di Amici 22 si è aperta con tre nuovi ingressi: Valeria, Vanessa e Eleonora sono entrate a far parte della classe ...