Argentina | Tagliafico | «Messi si è avvicinato al dischetto sapendo che se avesse sbagliato avremmo perso la partita»

IlNapolista

Nicolas, terzino dell', è tornato a parlare della finale di Coppa del Mondo vinta contro la Francia Nicolas, terzino dell', è tornato a parlare della finale di Coppa ...Doha (Qatar) 18/12/2022 - finale Mondiali di calcio Qatar 2022 /- Francia / foto Imago/Image Sport nella foto: Lionel Messi ONLY ITALY- Polonia,: "Un giocatore ... Argentina-Polonia, Tagliafico: «Un giocatore polacco ci chiese di ... Nicolas Tagliafico, terzino sinistro nell'Argentina campione del mondo, ha svelato un retroscena accaduto nella partita contro la Polonia.Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...