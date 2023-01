Arezzo | uomo morto sui binari alla stazione di Montevarchi Treni sospesi o cancellati

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Intorno alle 6 di lunedì 9 gennaio, nel giorno del rientro generale dlunga sosta natalizia, unnelladi) ed è stato trovato sui, probabilmente in seguito a investimento ma la dinamica non è ancora chiara. Isono stati soppressi onella tratta ferroviaria trae Firenze. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, i Carabinieri del Valdarno, l’autorità giudiziaria per gli accertamenti sul decesso e gli uomini del 118. Il traffico sarebbe ripreso dopo oltre 3 ore di stop, intorno alle 9.30. January 9, 2023 su Open Leggi anche: I vandali che lanciano una bici mentre passa il treno...

