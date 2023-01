Arezzo | uccide a fucilate l’uomo che gli stava distruggendo casa con la ruspa | scarcerato

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 9 gennaio 2023) È statodal giudiceche adha ucciso con quattro colpi di fucile il vicino di. Che glil’abitazione con lain località San Polo. Nessuna misura cautelare, infatti, è stata disposta per Sandro Mugnai, 53 anni, artigiano. Arrestato dai carabinieri la notte dell’Epifania con l’accusa di omicidio.che ha ucciso ail vicino diSecondo il giudice del Tribunale di, Giulia Soldini, non sussistono i presupposti per la misura cautelare in carcere. Dal momento che non si ravvisano né il pericolo di fuga, né l’inquinamento delle prove. Ee neppure la reiterazione del reato. Mugnai ...