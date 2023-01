Arbitri Coppa Italia | le designazioni per Inter | Milan | Roma e Fiorentina

A.I.A - Associazione Italiana Arbitri

Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per i quattro match validi per gli ottavi di finale diItalia 2022/2023 in programma tra martedì 10 e giovedì 12 gennaio. A dirigere Inter - Parma sarà Prontera , coadiuvato da due assistenti di prestigio come Carbone e Giallatini, reduci dalla ...Laè neroverde. Città di Chieti - Sport Center Celano 3 - 1: il tabellino CITTA' DI CHIETI. ... All.: Di Domenico: Innaurato di Lanciano e De Michele di Vasto, crono: Casciato di Lanciano ... COPPA ITALIA FRECCIAROSSA - Designazioni Ottavi di Finale ... Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per i quattro match validi per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2022/2023 in programma tra martedì 10 e giovedì 12 gennaio.Sono tre gli arbitri italiani convocati per i Mondiali femminili 2023. Si tratta di Maria Sole Ferrieri Caputi, Massimiliano Irrati e l'assistente Francesca Di Monte.