Appello dei vescovi ai genitori per l’ora di religione | “Scegliete di avvelarvi dell’insegnamento per una cultura che genera dialogo e pace”

Il Fatto Quotidiano

... Mehdi Mohammad Karami, che i genitori aveva chiesto di risparmiare con un accoratosui ... organi genitali e seni delle donne che chiedono il rispetto basilareloro diritti ...Secondo Irna, i condannati possono presentarecontro la sentenza. Una persona arrestata in ... L'Oversight Board (l'organismo dell'azienda per il controllocontenuti) di Meta ha annullato ... Alfredo Cospito, appello di intellettuali e giuristi per revocare il 41 bis all’anarchico: tra i… Da Marillon Cotillard a Cate Blanchett, le stelle di Hollywood si mobilitano contro la repressione delle proteste in Iran ...MILANO I Giovani Democratici della Lombardia comunicano in una nota di sottoscrivere l’appello dei Giovani Democratici del Lazio al Partito Democratico. Con un documento rivolto a Enrico Letta e ai ...