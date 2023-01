Antonio Nasca | La Semicroma | “In un matrimonio la musica è fondamentale ed è bene rivolgersi a professionisti del settore”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 9 gennaio 2023) (Adnkronos) – Il percorsole dell’evento, dalla cerimonia al ricevimento, deve saper donare emozioni e ricreare l’atmosfera desiderata dagli sposi per il loro giorno più bello Roma, 9 gennaio 2023 – C’è chi sogna unromantico accompagnato da un quartetto d’archi durante la cerimonia e dal suono dell’arpa e del pianoforte durante il ricevimento. C’è chi, invece, preferisce che il momento del sì sia allietato da canti con organo e soprano mentre un duo jazz accoglie gli invitati all’aperitivo e una formazione da pianobar per il resto del ricevimento. Qualsiasi siano i desideri dei neo sposi per le loro nozze, lasarà un elemento, la colonna sonora di un evento indimenticabile. Perché, se è vero che i matrimoni negli ultimi anni sono in calo, in compenso aumentano le persone che ...