Antonella Clerici torna in diretta e abbraccia la famiglia di Gianluca Vialli

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Finite le festeinnello studio di E’ sempre mezzogiorno con il suo sorriso ma un attimo dopo si rattrista, tutti pensano a, il giorno che è andato viaera in tv ma la puntata era registrata. “Sono le 11:57 del 9 gennaio 2023, sia scuola e noi torniamo income sempre dopo le consuete festività natalizie… In questi giorni sono successe tantissime cose, purtroppo, e devo dire che l’ultima, quella che mi ha colpito di più perché mi riguarda più da vicino, è stato l’addio di. Lui che rappresenta per me un po’ la mia giovinezza quando facevo negli anni ’90 la giornalista sportiva, siamo più o meno coetanei, e davvero è ...

Rai Storia

... ecco perché Paolo non ha potuto vedere immediatamente suo nipote alla nascita, come spiegò anche ai microfoni di È sempre mezzogiorno! , programma condotto da, in onda su Rai Uno .Sessant'anni in musica anche per Biagio Antonacci (9 novembre), anticipato di qualche giorno daElia (1 novembre), e per(6 dicembre). Cinquantenni alla riscossa Tra le ... Antonella Clerici riapre la cucina di ''E' sempre mezzogiorno!'' L'abbraccio di Antonella Clerici alla famiglia di Gianluca Vialli, le parole della conduttrice al pubblico di E' sempre mezzogiorno ...La giovanissima Antonella Clerici, nata a Legnano il 6 dicembre 1963, è un'appassionata conduttrice televisiva italiana che con la sua energia e ...