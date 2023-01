(Di lunedì 9 gennaio 2023) La polemica antifascista non sembra destinata ad abbandonare le prime pagine dei giornali. Ci eravamo illusi, una volta finita la campagna elettorale, che la questione fosse destinata a ritornare nell’alveopiuttosto che a riperpetuarsi all’infinito, datata e consunta a settantotto anni dalla fineGuerra civile e a cento dalla Marcia su Roma. La natura delle polemiche antifasciste Ad altri di valutare il senso o il non-senso di una, verità e responsabilità, di soppesarne, con il bilancino, i pro ed i contro, consapevoli però che le questioni sul tappeto sono in gran parte politiche e come tali vanno poste, affrontate e magari superate. A nostro parere seguendo, in estrema sintesi, due filoni: quello relativo alla legittimazione del nostro sistema costituzionale e quello ...

Secolo d'Italia

comandano i Padroni di Casa, i Boys, Giovinezza e il gruppo Roma, contrapposti ai Fedayn, ultimi baluardi dell'all'Olimpico . Tra i club più caldi, la tifoseria di estrema destra ...e sempre Resistenza'. Il cordoglio della Cgil 'Ci sono persone semplici che incutono negli ...nelle file dell'Anpi per trasmettere alle nuove generazioni i valori democratici dell'e ... Antifascismo, è ora che le "scimmie urlatrici" tacciano: basta con l'uso politico della storia Che fare Il Comitato di liberazione nazionale, ovvio. Come in un eterno riflesso ideologico-pavloviano, la sinistra dà sfogo alla sua ossessione per le «destre». E si cimenta con la sola cosa che con ...“Bisogna distinguere i partigiani cattolici e liberali, da quelli social-comunisti. Questi ultimi, purtroppo la maggioranza, avevano ben altri obiettivi che salvare il nostro Paese: combattevano per u ...