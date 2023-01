Anticipazioni Beautiful Trama Puntate 16-21 Gennaio 2023 | Brooke Difende Deacon!

ilsipontino.net

Americane: Bill rivela a Steffy il suo piano LeAmericane dici rivelano che vedremo molto presto un Bill completamente cambiato , ma in peggio. Lo ...Quinn (Rena Sofer) ed Eric (John McCook) sono pronti a ritrovare la passione: ci riusciranno Nel frattempo, Brooke (Katherine Kelly Lang) cerca di spingere la sorella Donna (Jennifer Gareis) a farsi ... Anticipazioni Beautiful, scappa per tornare da lei: gesto inaspettato! Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap americana Beautiful, in onda dal 9 al 14 gennaio 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 13.45. Ecco il Riassunto di ciò ...Beautiful, lo spoiler arriva dall'America ed è inquietante: una delle protagoniste assolute della soap sarà arrestata e nulla sarà come prima.