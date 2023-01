Ant-Man and the Wasp | Quantumania | un teaser e un nuovo poster in attesa del trailer inedito

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Marvel Studios ha condiviso un brevee unindeldi Ant-Man and the, film in arrivo a febbraio nei cinema. Ant-Man and theavrà tra qualche ora une, durante l', i Marvel Studios hanno condiviso une un. Nel filmato e nel, oltre ai tre supereroi al centro della storia, c'è spazio anche per il temibile Kang, il villain interpretato da Jonathan Majors. Ildi Ant-Man and the, oltre a mostrare anche Cassie con la sua armatura, sostiene che gli spettatori ...

