Anna Tatangelo | tantissimi vip si sono ricordati del suo compleanno | e Gigi D' Alessio?

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Oltre Kate Middleton, oggi spegne le candeline anche: ecco il look che ha scelto per il suo. Su Twittergli utenti che stanno facendo gli auguri alla Principessa del Galles Kate Middleton. Eppure non soltanto lei spegnerà oggi le candeline. Ad attendere la mezzanotte con tutti i suoi amici e follower è statache per l'occasione ha sfoggiato un mini dress nero con calze velate e tacchi a spillo. Torta mimosa, candelina e il post su Instagram arriva in men che non si dica. La bellissima cantante ha celebrato il suo giorno speciale circondata dall'affetto di chi realmente le vuole bene.tantissime le persone che sotto il suo post le fanno gli auguri. Oltre tutti i suoi fan sfegatati che ...

Roma.Com

festeggia oggi 36 anni. La cantante di Sora ha organizzato un party intimo per celebrare il suo compleanno , in compagnia dei suoi amici più cari. 'Tanti auguri a me', scrive l'ex di ...La cantante celebra il compleanno da Assunta Madre a Roma Nessun uomo al momento è nella sua vita, anche se nelle storie socialsorride davanti a una bella torta Mimosa tutta per lei. Festeggia i 36 anni, che compie oggi, 9 gennaio, insieme alla sua truccatrice, Claudia Ferri , fidatissima make up artist dell'... Buon compleanno ad Anna Tatangelo, la cantante delle donne Il volto della cantante di Sora è mutato in maniera considerevole dai tempi degli esordi, quando al Festival di Sanremo vinceva nella sezione Nuove Proposte.Anna Tatangelo festeggia oggi 36 anni. La cantante di Sora ha organizzato un party intimo per celebrare il suo compleanno, in compagnia dei suoi amici più cari.