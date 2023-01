Anm | Stefano De Martino ha comprato un tram storico di Napoli

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn regalo fuori dal comune, un elemento scenografico, un locale o un ristorante su rotaia. Potrebbe essere utilizzato in tanti modi diversi ildell’Anm acquistato daDe. Si tratta di uno dei mezzi degli anni ’30, modello CT139K. Una delle vetture in servizio aquasi 100 anni fa. Altri trevintage sono stati venduti ad un’azienda casertana con l’idea di trasformarli in pizzerie e locali per gli aperitivi. Al momento – come riporta FanPage – non è dato sapere il motivo dell’acquisto. Ma certo al poliedrico conduttore partenopeo, compagno di Belen Rodriguez, non mancano certo inventiva e occasioni per rimettere in sesto il vecchio mezzo di trasporto e riutilizzarlo in modo originale. L'articolo proviene da ...