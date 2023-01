Angelica Brattoli confessa | “Non ho mai rifatto la mia stanza | ho la fortuna di avere una colf che pulisce al mio posto”

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Senza alcun imbarazzo ha ammesso di non saper rifare il proprio letto, nonostante le critiche a quest’affermazione non siano mancate. Si tratta di, 22enne pugliese, la quale ha recentemente preso parte al reality Sumer Job, targato Netflix andato in onda durante il periodo natalizio. Lei insieme ad altri 9 ragazzi sono stati mandati in Messico con la promessa di passare un mese di vacanza tra lusso e divertimento. Una promessa che ben presto hanno scoperto non essere vera. Una volta giunti in Messico il gruppo ha infatti scoperto di essere i concorrenti di un nuovo programma con un monte premi da urlo: ben 100 mila euro. Tutto quello che bisogna fare per vincerlo è lavorare, cosa che i dieci partecipanti non sono abituati a fare. Come la stessaha dichiarato in un’intervista a Repubblica: “Non avevo mai avuto ...

Chiede di non essere giudicata come 'una ragazza viziatissima', Angelica Brattoli, la giovane di 22 anni tra i dieci protagonisti di Summer Job, il primo reality di Netflix, in cui il gruppo viene portato in Messico non per trascorrere una vacanza, come ... Angelica Brattoli confessa: "Non ho mai rifatto la mia stanza, ho la fortuna di avere una colf che…