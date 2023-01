Andrea Maestrelli vuota il sacco su Nicole Murgia | “Successe cose più grosse”

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Alfonso Signorini mettendo due ex con una storia molto complicata e difficile alle spalle al Grande Fratello Vip 7 ha fatto un colpo grosso.si fanno infatti una guerra fredda, che in realtà è molto accattivante per i telespettatori, curiosi di saperne di più sul loro conto. La loro storia è cosparsa da tradimenti, accuse di violenza e bugie varie. Un pot-pourri estremamente interessante per chi guarda il reality show di Canale 5, soprattutto considerando che la vippona in questione è particolarmente invisa al pubblico perché cerca di entrare in troppe situazioni. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Le dure accuse di: “Ho le prove” Il bel calciatore del GF VIP 7, già conteso dentro e fuori dalla Casa, ...

Biccy

Intanto, fuori dalla casa del GF Vip, Clarissa Selassié ha urlato il suo interesse per. "Sono pazza di te, ti aspetto fuori!". E, sempre fuori dalle mura di Cinecittà, c'è chi ha ...è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip in punta di piedi. La stessa cosa non è accaduta a Nicole Murgia , la sua ex fidanzata che sta cercando di imporsi in maniera piuttosto ... Andrea Maestrelli smaschera la sua ex Nicole e l'amico: "Li ho beccati!" La rottura tra Andrea Maestrelli e Nicole Murgia si arricchisce di nuovi e scottanti dettagli. Il Vippone ha rivelato di aver scoperto la sua ex in dolce compagnia di un altro… Nella Casa del GF VIP 7 ...Andrea Maestrelli, concorrente del Grande Fratello Vip, racconta i dettagli del presunto tradimento subito da Nicole Murgia: “Li ho beccati insieme ...