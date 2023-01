Ancona-Pontedera oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2022 2023

(Di lunedì 9 gennaio 2023) La, l’, latv edi, match valevole per la ventunesima giornata del campionato italiano di. La formazione ospite arrivano da quattro successi nelle ultime cinque partite ed hanno intenzione di portare a casa altri tre punti per restare tra le prime della classifica. I marchigiani, dal loro canto, hanno ottenuto due vittorie nelle ultime quattro e sperano di regalare una gioia ai loro tifosi per restare in zona playoff. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 9 gennaio alle ore 20:30 e sarà trasmessa insu Eleven Sports e su Rai Sport+HD. SEGUI IL LIVE SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

Attesa per l'Arsenal impegnato in FA Cup mentre in Italia c'è anchealle ore 21 per la Lega Pro e due incontri di Serie D . Indice Partite in Diretta Live del giorno Pronostici per ...Dopo la sosta natalizia, riprende il campionato dell'. I dorici, questa sera, lunedì 9 gennaio, affronteranno per la prima partita dell'anno il. Queste le parole del tecnico Colavitto prima dell'allenamento di rifinitura: "E' come se ... Ancona-Pontedera Streaming Gratis: dove vedere la Serie C in Diretta Live Ancona e Pontedera si sfidano nella ventunesima giornata di Serie C: info partita, diretta tv, streaming gratis e probabili formazioni ...Aspettando il posticipo di domani sera dell’Ancona, al Del Conero contro il Pontedera, domenica super per le marchigiane di serie C con tre vittorie su tre. Dopo l'impresa della Vis Pesaro, i successi ...