“Amici 22” | Rudy Zerbi attaccato dagli haters dopo la puntata | cos’è successo

(Di lunedì 9 gennaio 2023) News tv. “22”,l’eliminazione di Cricca. L’appuntamento di ieri, 8 Gennaio 2023, con la scuola più famosa d’Italia ha lasciato il pubblico di Canale 5 completamente senza parole. Una doppia eliminazione ha scombussolato gli equilibri all’interno della casetta del famoso talent show. La maestra Celentano ha deciso di eliminare la sua allieva Rita, ritenendola una ballerina capace ma non adatta per il serale del programma. Invece,ha posto fine al percorso del cantante Cricca mandandolo in sfida. Questo gesto del prof ha scatenato gliche lo hanno praticamente distrutto su Twitter, andandoci giù pesante con le parole.Leggi anche –> ...

Blasting News Italia

22, Cricca e Lorella Cuccarini commentano l'eliminazione Entrambe le eliminazioni sono stata ... "Sono andato storto a, mi ha detto che avevo una maschera, tutte ca*ate per me. L'inedito è ...La puntata di ieri di22 è stata davvero difficile per Cricca e Rita . Se l'ormai ex allievo di Lorella Cuccarini ha perso la sfida diretta proposta daZerbi , la bravissima ballerina è stata costretta a ... Amici 22, Rudy Zerbi insultato sui social per l'esclusione di Cricca: 'Nemico pubblico' Ieri pomeriggio su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Nel corso della diretta, Cricca dopo essere stato in ...Un vero colpo di scena per i fan, critiche a Lorella Cuccarini. La sindaca Daniela Angelini: “Riccione ti aspetta a braccia aperte” ...