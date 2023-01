Amici 22 | la reazione di Lorella Cuccarini dopo l’eliminazione di Cricca | “Non nascondo che…”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Ieri pomeriggio è andata in onda la prima puntata di questo 2023 di, il talent show di Maria De Filippi. Una puntata che ha sconvolto gran parte dei telespettatori ma anche la giuria, in particolare. Ci sono state infatti due inaspettate eliminazioni: quella di Rita, per volere di Alessandra Celentano che ha poi assegnato la prima maglia del serale a Ramon, e quella dimesso in sfida da Rudy Zerbi.aver perso la sfida contro Jore, c’è stata lada parte del pubblico, che ha iniziato a polemizzare sui social anche contro la sua insegnante, colpevole, secondo molti, di non aver tutelato l’allievo. A fine puntata,ha commentato attraverso un post su Instagramdel ...