Amante degli animali trova misteriosa palla di neve nel freddo – ma ciò che si nasconde dentro mi fa venire le lacrime

Leggi su it.newsner

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Dicono che i gatti abbiano nove vite. E se questa storia su Fluffy non è una prova sufficiente, non so cosa lo sia. La temperatura a Kalispell, nel Montana, era ben al di sotto dello zero quando il gatto Fluffy è scomparso dal suo proprietario. Il proprietario aveva cercato ovunque la sua amica a quattro zampe ma senzarla. Posted by Animal Clinic of Kalispell on Tuesday, February 5, 2019 All’improvviso fu fatta una strana scoperta in un cumulo di. A giudicare dallo stesso, sembrava solo un pezzo di, ma se si grattava un po’ via la superficie, ci si rendeva presto conto che era la gatta Fluffy. Nessun segno di vita Lasi era attaccata al corpo della gattina come se fosse pelle in più. E il gatto, che era congelato, non mostrava segni di vita, scrive l’Animal Rescue Site. Il ...