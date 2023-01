ilmessaggero.it

'Svolta epocale', un nuovomeno invasivo Fino ad oggi per diagnosticare la malattia dell'veniva utilizzata una scansione cerebrale o l'analisi del liquido cerebro - spinale. ...del sangue per diagnosticare la malattia: lo studio (anche italiano) A due anni dal trattamento ridotta perdita del tessuto cerebrale Ieseguiti a due anni dal trattamento hanno ... Alzheimer, test del sangue per diagnosticare la malattia: lo studio (anche italiano) Basterà un test del sangue per individuare la malattia dell'Alzheimer. Il nuovo metodo diagnostico è stato messo a punto da un gruppo di ricercatori anche ...I loro risultati, pubblicati sulla rivista «Brain», mostrano che il nuovo biomarcatore, basato su un anticorpo che si lega in modo specifico alla proteina tau prodotta nel cervello, supera gli attuali ...