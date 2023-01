Alvaro Vitali | «Le commedie sexy piacciono molto ai preti I parroci di provincia mi organizzano le serate»

(Di lunedì 9 gennaio 2023)si racconta in una lunga intervista a La Repubblica. Parte da quello che faceva prima di diventare attore: l’elettricista. «L’elettricista a Trastevere. Un giorno venne a trovarmi uno del mio quartiere, Pippo Spoletini, che di mestiere faceva il capogruppo sui set: reclutava le comparse per il cinema. Mi disse che Federico Fellini cercava un ragazzino magro come me. “Chi è Fellini?” gli chiesi. Io al cinema andavo a vedere i film con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Era il 1969, avevo diciotto anni. Facevo il ragazzo di bottega in un negozio di piazza Mastai. Il principale, Gino Segarelli, mi passava 16mila lire a settimana». Il cinema non fu una vocazione, spiega: «No, fu un grande regalo della vita. Il sabato successivo mi ritrovai nel teatro numero 5 di Cinecittà, circondato da clown, mangiafuochi, ballerine. ...

