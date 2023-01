Alvaro Bautista svela il punto debole della sua Ducati

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Finalmente è riuscito nel suo intento:si è laureato campione del mondoSuperbike al termine di una stagione davvero positiva che ha visto lo spagnolo detronizzare, con difficoltà, l’ex numero uno turcoYamaha. Il 2022 è stato un anno davvero positivo per lache ha primeggiato, anche, nella classe reginaMotoGP piazzando Francesco Bagnaia sullo scalino più prestigioso del podio nella classifica piloti. Ma Borgo Panigale, da dominatrice, potrebbe possedere un? È stato lo stesso iberico primatista in SBK arlo. Le parole di(Credit foto – pagina Facebook)“2022? Quasi perfetto – ha detto ...

inSella

ROMA - " Il mio 2022 è stato q uasi perfetto . Mi sono sentito veramente bene alla guida, però posso sempre migliorare e imparare dai pochi errori che ho fatto durante la stagione" .ha parlato così al termine di una stagione trionfale in , in cui ha conquistato il titolo piloti assieme alla , vincitrice anche delle classifiche costruttori e team. Il pilota ...In quest'ultima, la Panigale V4 R ha consentito addi affermarsi nel mondiale piloti, con lo spagnolo che ha inoltre contribuito a realizzare una tripletta iridata della Ducati, ... SBK 2023, le cose che non sapete su Alvaro Bautista Superamos el ecuador de los galardones a los ganadores de la encuesta a mejores pilotos 2022. Después de la apabullante victoria de Álvaro Bautista en SBK/SSP, del contundente triunfo de Toni Bou en o ...Llegamos al ecuador de los resultados a la encuesta para los mejores pilotos de 2022. Tras la apabullante victorai de Álvaro Bautista en SBK/SSP y el contundente triunfo de Toni Bou en offroad, es el ...