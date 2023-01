Alunno di scuola primaria colpisce con un martello il compagno di classe | provvidenziale l’intervento della docente

(Di lunedì 9 gennaio 2023)undicon unmentre si trovavano in bagno. Si tratta di una vicenda incredibile accaduta in unadi Monte di Capodistria. L'articolo .

Orizzonte Scuola

Si potrà presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun, ma si potranno indicare fino ad altre due preferenze nel caso in cui lascelta avesse un esubero di richieste rispetto ai ...Si potrà presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun/studente, ma si potranno indicare fino ad altre due preferenze nel caso in cui lascelta avesse un esubero di richieste ... La maestra riabbraccia gli alunni dopo più di 40 anni Dalla Finlandia alla Sicilia, poi il dietrofront dopo appena due mesi. È la storia di una famiglia finlandese che, innamorata dell'isola del Sud Italia ha deciso di trasferirsi ...Si formeranno le prime classi di elementari, medie e superiori. Serve lo Spid: assistenza in patronati, sindacati e Comuni. Presidi preoccupati per il calo ...