Allenamento mattutino per il Napoli a Castel Volturno

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Seduta dimattutina per il, dopo la gara di ieri vinta al Ferraris di Genova contro la Sampdoria, di seguito il report ufficiale del club: Gli azzurri preparano il match contro la Juventus in programma allo Stadio Maradona venerdì alle ore 20.45 per la 18esima giornata di Serie A. Coloro che hanno giocato ieri dall'inizio contro la Samp, hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa si sono allenati sul campo 3 svolgendo attivazione, lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto.

Questa mattina il Genoa ha svolto una seduta dial centro sportivo Signorini. La truppa di mister Gilardino è apparsa di buon umore, come traspare dalle seguenti foto realizzate da Tanopress. Tra una settimana, il 12 gennaio alle ore 21,...Adterminato sono saliti sul centrale Ryder Matos , Aljaz Struna ed Andrea Beghetto : ...Perugia tornerà in campo domani pomeriggio (ore 15) mentre giovedì si ritroverà in orario. ... Milan, oggi allenamento mattutino a Milanello per i ragazzi di Pioli Lunedì squadra a riposo, poi inizierà la settimana che porterà al match con il Benevento La prima settimana del 2023 del Cosenza si è conclusa con una seduta di allenamento mattutina svoltasi allo sta ...I bianconeri sono subito tornati al lavoro alla Continassa dopo l'1-0 rifilato all'Udinese nell'anticipo della diciassettesima giornata di Serie A. Seduta di scarico per chi è sceso in campo contro i ...