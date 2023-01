Allegri perde la testa | lite furibonda a distanza con il suo rivale storico Video

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Latrae il suodi sempre è divenuta virale. Ilin questione mostra ciò che il tecnico toscano avrebbe voluto fare.è senza ombra di dubbio in fiducia. Da qualche mese a questa parte sembra che i bianconeri abbiano ritrovato la bussola. Bussola che tempo prima era stata clamorosamente smarrita. E questo è un evento che ha avuto non poche conseguenze. JuvedipendenzaA partire dalla dipartita in Champions League passando poi per il rendimento ben al di sotto delle aspettative messo in mostra in campionato. Oggi la musica è finalmente cambiata, e il mister sta tramando qualcosa per ultimare la sua rimonta. Non sarà sicuramente facile. I rivali del Napoli hanno un margine di vantaggio considerevole. Cosa che potrebbe vederli già come i favoriti. Tuttavia la Serie A ha ...