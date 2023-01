Allarme dei medici di famiglia | «Mancano i farmaci | pronto soccorso in affanno»

(Di lunedì 9 gennaio 2023) La carenza di alcuni, in particolare antinfiammatori e antipiretici preoccupa idi. «Si tratta degli strumenti quotidiani della nostra attività. Una limitazione può avere diverse conseguenze non solo terapeutiche ma anche sull’efficienza del Servizio sanitario nazionale e sull’intero sistema socio-economico». A dirlo all’Adnkronos Salute Silvestro Scotti, segretario generale della Federazione deidina generale in merito alle difficoltà di reperimento dinali, alcuni dei quali molto comuni, registrata nelle ultime settimane. «Non possiamo meravigliarci se alcuni cittadini ricorrono al» A fronte della difficoltà di approvvigionamento, infatti, «non possiamo meravigliarci se alcuni cittadini ...

Il Salvagente

