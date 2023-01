Alessia Marcuzzi torna in Rai e svela in che rapporti è con Mediaset

Leggi su tvzap

(Di lunedì 9 gennaio 2023) News Tv.durante la conferenza stampa di presentazione di “Boomerissima”, che andrà in onda su Rai 2 il 10 gennaio alle 21.20, ha chiarito in cheè cone come è stato l’arrivo a Viale Mazzini. Il nuovo format metterà per la prima volta a confronto due generazioni: quella dei boomer, ossia i vip over 40 che, come la conduttrice, hanno adorato gli anni ’80 e ’90, e quella dei millennials, le celebrity che hanno invece vissuto l’epoca del nuovo millennio. Leggi anche l’articolo —> “Oggi è un altro giorno”, perché Serena Bortone ha la mano fasciata “È la prima volta che scrivo e conduco un programma cucendolo su me stessa. In Rai ho trovato grande accoglienza da parte di tutti e tanto amore, una protezione che mi ha fatto sentire in famiglia. Ho ricevuto amore anche in tutti ...