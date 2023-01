Alessia Marcuzzi in conferenza stampa conferma lo scontro Zorzi-Gerini e svela alcune curiosità

Leggi su biccy

(Di lunedì 9 gennaio 2023)questa mattina ha tenuto ladi Boomerissima, che debutterà domani (martedì 10 gennaio) su Rai2. Boomerissima: come funziona il nuovo show dihttps://t.co/Y5iyr9trL1 #Boomerissima — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 9, 2023 In merito al suo passaggio in Rai, avvenuto dopo tre anni di pausa dal suo ultimo programma in prima serata, ha dichiarato: “In Rai ho trovato tanta accoglienza da parte di tutti. Posso dirlo? Tanto amore e protezione. Ormai vivo qui alla Dear, mi sento in famiglia”. L’idea di Boomerissima è venuta proprio adche ha anche chiesto di andare in onda su Rai2 e non su Rai1. “Ho chiesto io di poter andare su Rai 2, perché Rai 2 ha un tipo di pubblico che dev’essere un po’ ...