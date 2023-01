Alessia Marcuzzi è “Boomerissima” | ma con stile | look maschile e trucco super glam

Leggi su dilei

(Di lunedì 9 gennaio 2023) L’attesa è finita per, pronta a mettersi in gioco con la primissima e inedita edizione di. Un format che la conduttrice ha cucito su misura per sé e che rappresenta non solo una scommessa personale, ma anche il ritorno in Rai da dove manca ormai da tanti anni. In occasione della conferenza stampa di presentazione dello show, in onda a partire dal 10 gennaio in prima serata su Rai 2, laha svelato qualche chicca ma ha anche sfoggiato unche incarna perfettamente il senso di: un completo inmanlike di grande tendenza e un make-up dalle vibes retro. Passato e presente si fondono in un outfit semplice ma di grande effetto!presenta ...