Alberto nel panico in piena notte | “Potevate uccidermi | siete pazzi! Potevo morire”

Leggi su biccy

(Di lunedì 9 gennaio 2023) IeriOriana Marzoli e Luca Onestini hanno scatenato la furia diDe Pisis. La spagnola e il suo bff stavano giocando, quando lui ha iniziato a rincorrerla per tutta la casa del GF Vip con in mano un bicchiere di vetro pieno d’acqua. Lei è entrata in una delle camere e Luca l’ha inseguita. I due hanno svegliato, che ha da subito chiesto loro di uscire e di smetterla di scherzare con i flute di vetro. Oriana e Luca però hanno continuato e lei indietreggiando ha urtato contro il comodino di De Pisis, facendo cadere un altro bicchiere e delle caramelle di melatonina.un signore. Se avessero svegliato me per la millesima volta perché fanno i cretini avrei reagito così alle 6:30 del mattino a svegliarli tutti: #GFvip #incorvassi #nikiters pic.twitter.com/oT7Jrfca9K — Jaylee (@Jaylee28342549) ...