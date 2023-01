Albano | Ranieri e Morandi in trio al Festival di Sanremo

AGI - Agenzia Italia

Per risolvere l'inconveniente e rendere efficace la gag, Amadeus ha affermato chee Morandi si esibiranno insieme per la prima volta nella serata di mercoledì 8 febbraio. L'annuncio ...Per la prima volta saranno presenti sul palco dell'Ariston Gianni Morandi, co - conduttore della kermesse,(anche lui ospite della seconda serata) e Massimo. Una serata che come ha ... Albano, Ranieri e Morandi insieme per la prima volta sul palco di Sanremo Manca meno di un mese alla prossima edizione del Festival di Sanremo, ancora una volta condotto da Amadeus. Nel corso dell’ultimo Tg1, il direttore ...Raggiunto telefonicamente da Mara Venier, Massimo Ranieri parla dell'inedito trio che lo vedrà a Sanremo 2023 con Al Bano e Morandi.