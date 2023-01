Alaska | l’autobus che porta i cani in gita

Dire

ROMA - Comode poltrone, un servizio di prelievo a domicilio e un viaggio verso'avventura. A Skagway, in, c'è unesclusivamente dedicato ai cani. Il curioso bus canino è diventato virale su TikTok, dove i video hanno totalizzato milioni di 'mi piace'. {"@context":...Skagway è una piccola città in. Supera di poco i 1200 abitanti e si estende per circa 24 ... unche passare a prendere ... La prima ad avere'idea è stata Mo che si è offerta di portare a ... In Alaska c'è l'autobus per i cani: il video fa il giro del mondo