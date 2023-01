Al Nassr | scoppia il caso Ronaldo | perché ha lasciato lo stadio a fine primo tempo

AreaNapoli.it

Da corrieredellosport.it CRISTIANO RONALDO Fatma Fahad Prima partita dell'Al -da quando il club ha tesserato Cristiano Ronaldo e primo caso: il portoghese infatti, che non poteva scendere in campo per motivi legati al tesseramento, ha assistito alla ...Da corrieredellosport.it CRISTIANO RONALDO Fatma Fahad Prima partita dell'Al -da quando il club ha tesserato Cristiano Ronaldo e primo caso: il portoghese infatti, che non poteva scendere in campo per motivi legati al tesseramento, ha assistito alla ... Ronaldo, scoppia il primo caso all'Al Nassr: una sua decisione ha spiazzato i tifosi Il campione portoghese al momento non può scendere in campo per problemi legati al tesseramento. I tifosi non vedono l'ora di ammirarlo. L'Al-Nassr ha festeggiato l'arrivo di Cristiano Ronaldo e l'ha ...Con la firma per l'Al Nassr, Cristiano Ronaldo ha deciso di cambiare vita. Niente più Europa, niente più calcio di vertice e niente più Jorge Mendes. Il procuratore con il quale ha condiviso i success ...