Al-Bihani | lo yemenita che resta a marcire a Guantánamo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Dopodomani, mercoledì 11 gennaio, il centro di detenzione statunitense in territorio cubano dientrerà nel suo ventiduesimo anno di attività, malgrado i ripetuti appelli per la sua chiusura. Aperto l’11 gennaio 2002 per interrogare, al riparo dalle protezioni internazionali, uomini di religione musulmana sospettati di far parte della rete globale del terrorismo,una macchia nella storia contemporanea degli Stati Uniti. Delle circa 780 persone che vi sono state portate, ne sono state processate solo otto. Altri 12 processi sono in corso. Oltre il 90 per cento di esse è stato rimandato nel luogo d’origine o in uno stato terzo, senza mai essere stato accusato di qualche reato né tantomeno processato. Ano ancora in 35: i 12 sotto processo e 23 mai incriminati. ...