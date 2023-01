Aiuti quater | armi | Csm | Brasile | non solo dl a ripresa delle Camere

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Conclusa la sessione di bilancio entro fine anno e archiviate le festività residue, i parlamentari tornano al lavoro: l'aula della Camera lo ha già fatto nella seduta odierna dedicata alla discussione generale sul decreto(già approvato dal Senato in prima lettura), il Senato da domani pomeriggio con l'avvio dell'esame del decreto 185 del 2 dicembre 2022 per le nuove forniture militari all'Ucraina, il cui iter in commissione si è concluso il 20 dicembre scorso. Prima del ddl di conversione del decreto, però, l'assemblea di palazzo Madama dovrà votare nella seduta di domani la deliberazione per la procedura abbreviata su un disegno di legge di iniziativa parlamentare promosso dalla Lega, prima firmataria Daisy Pirovano. Si tratta di una modifica della legge sul Giorno della Memoria "in ricordo dello sterminio e...

Staffetta Quotidiana

